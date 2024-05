Federico Dimarco ha ringraziato Steven Zhang per quello che ha fatto durante il suo periodo di presidenza all’Inter

Steven Zhang non sarà più il presidente dell’Inter. L’acquisizione del fondo Oaktree ha fatto terminare dopo sei di anni la presidenza Suning. Federico Dimarco attraverso Instagram ha voluto ringraziare l’ormai ex presidente cinese.

IL MESSAGGIO – «Grazie Steven. Non dimenticherò mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre»