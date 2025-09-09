Inter, Dumfries al centro del progetto: continuità, responsabilità e nuovi equilibri

Inter, Dumfries resta senza dubbio al centro del progetto nerazzurro: continuità, responsabilità e nuovi equilibri

L’Inter riparte facendo affidamento su Denzel Dumfries, esterno olandese di grande esplosività e resistenza, reduce da una stagione di altissimo livello. Nell’impianto tattico di Cristian Chivu, allenatore attento alle transizioni e all’ampiezza, l’ex PSV resta una delle armi principali per profondità e presenza in area. I numeri dell’ultima annata raccontano il suo peso specifico: 11 gol, 6 assist e una costanza di rendimento che lo hanno reso il nerazzurro più incisivo nei momenti chiave, comprese le semifinali di Champions League contro il Barcellona, dove la sua progressione sulla destra è stata determinante.

Stato di forma e segnali dall’inizio di stagione

Dumfries ha iniziato la nuova annata in perfetta continuità: gol contro l’Udinese alla seconda giornata e conferme in nazionale, con una splendida rete alla Polonia e un assist contro la Lituania. Per Chivu, tecnico pragmatico e meticoloso nella gestione delle rotazioni, sono indicazioni chiare di una condizione già brillante. La gestione dei carichi resta tuttavia cruciale, alla luce del precedente stop primaverile che aveva coinciso con tre sconfitte in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

Le prossime prove: Juventus e Champions League

Il calendario alza subito l’asticella: prima il derby d’Italia contro la Juventus, poi l’esordio in Champions League con l’Ajax. Due test ad alto coefficiente emotivo anche per Dumfries, che ritroverà diversi connazionali e un contesto europeo in cui ha spesso esaltato le proprie qualità di strappo, inserimento e presenza sul secondo palo.

Nuovi equilibri difensivi e duelli chiave

L’inserimento di Manuel Akanji, difensore svizzero affidabile nell’uno contro uno e pulito in costruzione, può garantire maggiore copertura sulla catena di destra, liberando Dumfries per attacchi più frequenti e profondi. Occhi anche sul possibile duello con Kenan Yildiz, attaccante turco della Juventus dotato di tecnica nello stretto e movimenti tra le linee: costringerlo a rincorrere potrebbe indirizzare la sfida, spostando il baricentro a favore dell’Inter.

Prospettive

Inter e Chivu puntano sull’energia di Dumfries per dare ritmo e verticalità alla manovra. Se gestito con attenzione, il binario destro può diventare uno dei fattori determinanti della stagione, tra produttività offensiva e solidità di reparto.