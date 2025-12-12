Inter, Dumfries verso un futuro incerto: rottura con Mendes e clausola che preoccupa

Inter, Dumfries apre a nuovi scenari: la clausola e il cambio agente rimettono in discussione il futuro! Le ultimissime

Ad Appiano Gentile l’attenzione si è spostata dalle questioni di campo alle trattative fuori dal rettangolo verde. Denzel Dumfries, esterno destro dell’Inter, è infatti al centro di manovre che potrebbero ridisegnare il suo futuro lontano da Milano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il lungo stop per l’infortunio alla caviglia ha dato al giocatore il tempo di riflettere su aspetti extra-calcistici, portandolo a una decisione drastica: interrompere il rapporto con il suo storico agente.

La separazione con Jorge Mendes, uno dei procuratori più influenti al mondo, è ormai certa. Non è stato ancora ufficializzato se sarà Ali Barat a subentrare, ma il cambio di procura rappresenta un segnale forte. Nel calciomercato moderno, infatti, simili scelte sono spesso il preludio a un trasferimento o a una strategia per forzare la mano alla società.

A complicare ulteriormente la situazione c’è la clausola rescissoria da 25 milioni di euro inserita nel contratto di Dumfries. Formalmente scaduta lo scorso luglio, si tratta in realtà di una clausola “ciclica”, che si riattiva ogni estate. Questo dettaglio consente al laterale olandese di liberarsi a una cifra considerata abbordabile dai club di Premier League. La volontà dell’ex PSV sembra chiara: davanti a un’offerta di una big europea, l’addio sarebbe probabile, mentre restano esclusi scenari con club di fascia media come il West Ham, già rifiutati in passato. Tra infortunio, cambio di agente e clausola, il presente di Dumfries in nerazzurro appare tutt’altro che sereno.

