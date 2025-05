Inter, Dumfries l’arma in più contro il Barcellona: dopo l’andata è il più temuto da Flick

Denzel Dumfries l’arma in più per Simone Inzaghi: l’esterno olandese può spaventare la difesa del Barcellona: ecco la chiave tattica dell’Inter

Denzel Dumfries è diventato l’incubo del Barcellona e l’uomo in più dell’Inter. Dopo l’exploit dell’andata a Montjuic — assist, gol e dominio fisico — per la Gazzetta dello Sport l’esterno olandese ha conquistato un nuovo status europeo: temuto e rispettato, soprattutto da Flick, che dovrà rivedere la sua fascia sinistra per arginarlo. Il Barça rischia di pagare la linea difensiva alta e la scarsa struttura fisica contro un giocatore che abbina forza, corsa e lucidità. Dumfries è l’arma perfetta per colpire in ripartenza e sfruttare ogni errore: all’andata ha sfiorato anche l’assist per il 3-4, sfumato per un piede fuori misura di Mkhitaryan.

Il suo ritorno in campo è stato studiato con pazienza dai nerazzurri, dopo l’infortunio al bicipite femorale che lo aveva fermato per oltre un mese. Ad Appiano hanno lavorato per rimetterlo in campo proprio in tempo per questa doppia sfida europea, e ora l’olandese è ancora più brillante e carico. Con Baldé ancora out, Flick potrebbe schierare Iñigo Martinez sulla fascia per limitarlo, ma contenere questo Dumfries sembra impresa per pochi. Dieci gol stagionali (record personale) e il riconoscimento internazionale del New York Times: oggi, nessuno lo sottovaluta più.