Infortunio Dumfries, l’Inter può sorridere! Segnata la data per il rientro in campo. Le ultime sull’olandese

C’è la data del possibile ritorno in campo dall’infortunio di Dumfries. Le ultime notizie cerchiano la data del rientro nel derby di ritorno di Coppa Italia

Come riporta Calciomercato.com arrivano novità riguardo l’infortunio di Denzel Dumfries. Il terzino olandese, tra i più prossimi al rientro in campo nell’Inter, insieme a Lautaro Martinez, è sulla via del recupero e può parzialmente far sorridere Simone Inzaghi.

La freccia destra dei neroazzurri, uscita anzitempo dalla partita contro l’Atalanta, ad oggi non sembrerebbe poter rientrare per la sfida contro il Bayern, ma la data per il suo ritorno si cerchia o in Serie A contro il Bologna o nel derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.