Nesta non ha dubbi: «Dopo la mia Nazionale c’è stato un vuoto. Milan, serve un nuovo ds per scegliere l’allenatore»

Nesta, ex difensore ed ora allenatore, ha parlato così dello stato del calcio italiano e ha lanciato anche qualche battuta sul Milan

Alessandro Nesta si trova negli Stati Uniti con altre leggende azzurre. A New York ha ricevuto grande affetto e, oltre al Mondiale ormai imminente, ha parlato del Milan, la squadra in cui ha brillato. La Gazzetta dello Sport ha raccolto le sue parole.

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SORPRESO DALL’AFFETTO «In realtà non più di tanto, perché avendo vissuto e giocato in Nord America conosco benissimo il calore dei nostri connazionali. Essere qui era un atto dovuto dopo la delusione Mondiale, abbiamo risposto subito presente alla “convocazione” del presidente Infantino».

LA SUA NAZIONALE «Dopo di noi c’è stato il vuoto, nessun successo a parte l’Europeo. Abbiamo fatto parte di una generazione clamorosa e in più abbiamo vinto. Oggi non ci sono più giocatori iconici come quelli che hanno fatto parte del nostro gruppo, e ovviamente i risultati incidono sul giudizio».

LA CRISI ATTUALE «Più fattori insieme hanno contributo. Abbiamo perso la nostra identità italiana e siamo andati a scopiazzare in giro, allo stesso tempo è mancato l’interesse dei club per i giovani. E va anche detto che le società non sono tutelate: magari investono sui ragazzi per anni e anni per poi vederseli portare via. Se davvero si vuole puntare sui vivai servono anche nuove leggi a tutela. E unito a questo: va lasciata ai giocatori la libertà di esprimersi. Oggi c’è troppa tattica, già dai 12-13 anni si parla di schemi e moduli quando invece si dovrebbero sviluppare genio e dribbling. Oggi, passatemi il termine, si crescono polli da allevamento, tutti uguali, bravi a palleggiare ma senza creatività».

COSA SERVE AL MILAN «Assolutamente un grande centravanti».

IL NUOVO MISTER «Tutto deve partire dal direttore sportivo. Con un ds capace, che sceglie un bravo allenatore a suo gusto e insieme definiscono una linea per arrivare ai risultati, possono riuscire a farlo anche in tempi brevi».

IL MONDIALE «Sarà finale Francia-Spagna».