Inter, Dumfries e Dzeko non si possono ancora allenare con la squadra: il motivo

Denzel Dumfries ed Edin Dzeko non si alleneranno quest’oggi con la squadra ad Appiano Gentile: le ultime sui due nuovi acquisti

Né Denzel Dumfries né Edin Dzeko si alleneranno con la squadra oggi. Tra un’oretta inizierà l’allenamento ad Appiano Gentile agli ordini di Inzaghi ma nessuno dei due nuovi acquisti scenderà in campo con i compagni.

Come riporta Sky Sport ci sono dei dettagli burocratici da mettere a posto per entrambi i trasferimenti e che impediscono ai due giocatori di scendere in campo. Il bosniaco e l’olandese – quindi – assisteranno dalla tribuna il match di domani pomeriggio contro la Dinamo Kiev