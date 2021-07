Inter, Dumfries pronto a lasciare il Psv: «E’ questione di giorni»

L’allenatore del PSV Roger Schmidt ha parlato della situazione relativa a Denzel Dumfries, esterno che piace anche all’Inter

Roger Schmidt, allenatore del PSV Eindhoven, al termine del match di qualificazione in Champions League contro il Galatasary ha parlato del futuro di Denzel Dumfries:

«La cessione di Dumfries è questione di giorni o di settimane, non lo so esattamente. Ora non è in gruppo, de riposare dopo l’Europeo, ma ci ha detto esplicitamente di voler lasciare il PSV. L’anno scorso era già chiaro che sarebbe stata la sua ultima stagione qui con noi. La situazione è questa: non ha ancora firmato con un nuovo club, ma c’è interesse e le trattative sono in corso».

