Inter, Dzeko, Llorente e Vidal: i tre nomi mai arrivati per Conte

Inter, i malumori di Antonio Conte nascono da tre affari mai andati in porto: Dzeko, Llorente e Vidal

Ad Antonio Conte ronzano in testa ancora tre nomi, tre giocatori che avrebbe voluto per chiudere al meglio il mercato estivo ed affrontare questa nuova stagione in un altro modo.

Il primo tra tutti era Dzeko, il giocatore della Roma si era promesso ai neroazzurri ma poi con la mancata partenza di Icardi ad Agosto non se ne è fatto più niente. Per questo mister Conte aveva poi virato la sua attenzione su Llorente, esperienza internazionale e un’ottima alternativa a Lukaku. Alla fine lo spagnolo si è accasato al Napoli. Per finire il terzo era Vidal, un centrocampista che lui conosce bene dai tempi della Juventus e per il quale non ha ancora perso le speranze.