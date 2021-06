Inter, è il Calhanoglu day: cominciate le visite mediche

In casa Inter è il giorno Hakan Calhanoglu. Oggi il trequartista turco svolgerà la visite mediche prima di diventare ufficialmente un calciatore nerazzurro

È il Calhanoglu day in casa Inter. L’ormai ex centrocampista del Milan è tornato ieri sera a Milano dopo dopo la parentesi negativa all’Europeo con la maglia della Turchia e oggi metterà nero su bianco all’accordo con il club campione d’Italia. Il centrocampista classe ’94 ha iniziato questa mattina, intorno alle 9.35, le visite mediche per conto dell’Inter alla clinica Humanitas di Rozzano. Successivamente, Calhanoglu si sposterà al Coni a Milano per l’idoneità, mentre nel pomeriggio varcherà i cancelli della sede di Viale della Liberazione per la firma sul contratto con i nerazzurri.

