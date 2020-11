Eriksen potrebbe lasciare l’Inter a gennaio: il Real Madrid sarebbe interessato al danese come rimbalza dalla Spagna

Christian Eriksen non ingrana e finisce sul mercato in casa Inter. Il danese ha deluso nuovamente contro il Parma e non riesce ad esprimersi al meglio nello scacchiere di Antonio Conte.

Torna così d’attualità un possibile addio dell’ex Tottenham, con il Real Madrid che potrebbe farsi avanti a gennaio come scrive dalla Spagna il portale Todofichajes.com. Il match di domani sera in Champions League può essere l’occasione giusta per intavolare una trattativa tra le due dirigenze, con i ‘Blancos’ che avrebbero intenzione di mettere sul piatto il cartellino di Isco. Anche lo spagnolo non farebbe parte dei piani di Zidane e potrebbe cambiare maglia nella finestra invernale del mercato.