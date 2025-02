Inter Fiorentina, ammonito Moise Kean! L’attaccante ex Juve salterà questa partita

Inter Fiorentina, ammonito Moise Kean: era diffidato! L’attaccante ex Juventus salterà questa partita di Serie A

L’attaccante della Fiorentina, Moise Kean, non sarà a disposizione del tecnico Palladino per il match di Serie A contro il Como, in programma la prossima domenica.

Il centravanti ex Juventus ha infatti ricevuto un cartellino giallo nel corso della sfida contro l’Inter di questa stasera, salendo così a cinque ammonizioni, numero che ha fatto scattare inevitabilmente e in maniera automatica la squalifica. Una grossa perdita per la Fiorentina che quindi, contro i terribili ragazzi di Fabregas che hanno messo in grossa difficoltà la Juve nell’ultima giornata di campionato, non potranno contare su di lui.