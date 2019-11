Inter, fissato il prezzo per Gabigol: non meno di 40 milioni

Inter, a bilancio il brasiliano costa solo 12,8 milioni al club neroazzurro che però ora ha alzato il presso di Gabigol

Non si parla altro in questi giorni, e non potrebbe essere altrimenti, di quanto fatto da Gabriel Brabosa nella finale di Copa Libertadores. Il brasiliano con la sua doppietta nei minuti di recupero infatti ha permesso al Flamengo di alzare la coppa. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il cartellino di Gabigol ora è schizzato alle stelle e chi vorrà comprarlo dovrà versare nelle casse dell’Inter almeno 40 milioni, precisamente lo stesso valore per il quale il Milan ha acquistato Paquetà.

Soldi questi che saranno importantissimi per il club neroazzurro nel mercato di gennaio quando dovranno necessariamente intervenire per rinforzare la squadra di Conte.