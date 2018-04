Inter Forever a Tolentino per beneficenza: presenti Zanetti, Toldo e Materazzi

Inter Forever protagonista per beneficenza a Tolentino: presenti tra gli altri Javier Zanetti, Francesco Toldo e Marco Materazzi per l’inaugurazione di un centro sportivo polifunzionale realizzato grazie a Suning e CSI

Il centro Italia è stato colpito da un terribile sisma nell’agosto del 2016: numerosi i danni, strutture devastate e gente in difficoltà. Il mondo del calcio ha contribuito con diverse iniziative di beneficenza e Inter Forever continua a fornire il proprio apporto. In questi minuti la rappresentativa, composta dagli ex calciatori nerazzurri, è protagonista a Tolentino per inaugurare un centro sportivo polifunzionale realizzato grazie all’impegno di Suning, Fc Internazionale Milano e CSI.

La formazione di ‘Legends’ del Biscione affronterà una rappresentativa di ‘Un gol per ripartire’: una sfida amichevole che inaugurerà il centro sportivo citato poco sopra. E sono diversi gli ex interisti presenti: dall’attuale vice-presidente Javier Zanetti a Francesco Toldo, passando per Francesco Moriero e Marco Materazzi. E ancora: Giuseppe Baresi, Sebastien Frey, Mattia Altobelli, Aparecido Cesar, Fabio Galante e Alessandro Bianchi.