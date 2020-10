Inter, Gagliardini e Radu ancora positivi: domani l’esito del tampone a Young e Skriniar

Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile: secondo il Corriere dello Sport, Gagliardini e Radu sarebbero ancora positivi

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non arrivano buone notizie per Antonio Conte dall’infermeria nerazzurra. I tamponi ai quali si sono sottoposti Roberto Gagliardini e Ionut Radu hanno dato ancora esito positivo, e quindi entrambi sono da considerarsi non a disposizione almeno fino alla gara europea.

Domani, invece, sono attesi i verdetti sui test di Ashely Young e Milan Skriniar, ma difficilmente saranno arruolabili per la gara dell’Olimpiyskiy. Sicuramente out Achraf Hakimi, la cui positività è stata riscontrata a cinque ore dal match di ieri con i tedeschi in seguito al classico controllo Uefa.