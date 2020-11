Inter, Gagliardini e Radu negativi al tampone: si aggregheranno alla squadra a Bergamo

Roberto Gagliardini e Ionut Radu sono risultati negativi al tampone e quindi possono aggregarsi alla squadra a Bergamo

Buone notizie per l’Inter di Antonio Conte. Roberto Gagliardini e Ionut Radu sono risultati negativi al tampone e quindi possono aggregarsi al resto della squadra a Bergamo, che oggi scenderà in campo contro l’Atalanta.

Ieri ai due giocatori erano riscontati segni di presenza del virus dopo gli ultimi test sanitari e per questo motivo erano stati rimandati a casa. Tutto si è risolto per il meglio, Conte potrà contare su di loro per la sfida a Gasperini.