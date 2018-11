Inter-Genoa, minuto 51: dagli spalti del ‘Meazza’ un’ovazione all’uscita dal campo di Goran Pandev, protagonista del triplete nerazzurro nel 2010

Inter-Genoa, il pubblico nerazzurro dimostra di non aver dimenticato il passato interista di Goran Pandev, tra i protagonisti del triplete datato 2010. L’attaccante genoano, in campo per poco più di un tempo nella partita odierna, è stato sostituito dall’allenatore genoano Juric che, al 51′, ha fatto entrare al suo posto Piatek. Al momento dell’uscita dal campo del macedone, il pubblico di fede interista gli ha tributato un’ovazione con scroscianti applausi: un gesto che non ha lasciato indifferente il giocatore che, appena rientrato in panchina, ha salutato lo stadio rivolgendosi in particolare alla Curva Nord nerazzurra.