Inter, Icardi è un mostro al Meazza: 60 gol in 80 partite!

Per scacciare i fantasmi, l’Inter per il debutto in casa si affida alla statistica monstre del suo bomber

Nei dintorni del Meazza brucia ancora la sconfitta inattesa contro il Sassuolo. Visto l’ottima campagna acquisti del club nerazzurro, sono tante le aspettative. Forse le pressioni, mixate con scelte discutibili di formazione di Spalletti e l’organizzazione emiliana, hanno causato il flop iniziale. Per questo, l’Inter ha voglia di rivalsa ed è costretta a vincere al secondo turno, in una tosta battaglia contro la compattezza del Torino.

Per portare a casa i tre punti, come al solito la squadra di Suning si affiderà al proprio capitano, Mauro Icardi. Spesso e volentieri, l’argentino ha tolto le castagne dal fuoco nei momenti più bui grazie al suo killer instinct di primo livello. Come è riporta stamane il Corriere dello Sport, I numeri parlano chiaro e sono spaventosi: 100 reti in 160 partite totali in Serie A, 60 timbri in casa in 80 apparizioni, in media 3 gol ogni 4 partite! Il Torino è avvisato, Maurito in casa si trasforma, diventa un’iradiddio implacabile. Tra l’altro, i tifosi interisti possono sorridere, dato che sembra tutto fatto per il rinnovo contrattuale del bomber.