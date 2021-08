Inter, il Chelsea chiama ancora Lukaku: nerazzurri e belga non ci sentono

Calciomercato Inter: il Chelsea non molla Lukaku e continua a corteggiarlo, ma né il calciatore né i nerazzurri ascoltano i Blues

Il Chelsea non molla il colpo. Viste le difficoltà di arrivare ad Haaland, il club di Abramovic vuole fortemente riportare Lukaku a Londra e regalare un colpo da 90 a Tuchel. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, però, non c’è stata una vera e propria nuova offerta, ma una semplice richiesta a Big Rom di disponibilità. L’esito – scrive il quotidiano -, non è cambiato. Il bomber nerazzurro ha ribadito la volontà di restare in nerazzurro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Il club campione d’Europa tornerà sicuramente all’assalta, ma in Inghilterra parlando di una deadline fissata: se entro la settimana l’assalto ad Haaland non troverà possibilità, il Chelsea punterà tutto sul nerazzurro. Ausilio e Marotta non scenderanno a compromessi e probabilmente non basterà nemmeno un’offerta di 120 milioni di euro. Perdere ora l’ex United sarebbe uno scenario terribile