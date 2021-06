Inter, il PSG accelera per Hakimi ma il Chelsea controrilancia: la situazione

Calciomercato Inter: il PSG si è piazzato avanti nella corsa ad Hakimi, ma il Chelsea non molla e controrilancia

Scatto Paris Saint-Germain, forse decisivo, per Hakimi. Il club parigino ha rilanciato per il laterale dell’Inter, spingendosi fino a 65 milioni di euro bonus compresi. Marotta e Ausilio ambiscono ad un assegno da 70 milioni e bonus per avvicinarsi agli 80 fissati nella fase iniziale della trattativa, ma nelle ultime ore avrebbero aperto alla proposta del PSG visto anche l’accordo del giocatore con Leonardo.

Il Dt del club francese – scrive La Gazzetta dello Sport – ha riallacciato i contatti con la dirigenza interista nell’ultima settimana, provando ad accelerare le operazioni per chiudere in tempi brevi il trasferimento di Hakimi. Il Chelsea però non mollerebbe la presa e avrebbe controrilanciato mettendo sul piatto una parte cash da 55 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, profilo gradito a Marotta e e al tecnico Inzaghi.