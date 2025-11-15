Inter, sospiro di sollievo in casa nerazzurra! La sua presenza di quel calciatore contro il Milan non è in discussione! Le ultimissime

Inter, sospiro di sollievo: Dumfries recupera e sarà in campo nel derby contro il Milan, nessun rischio per l’esterno olandese

Buone notizie per l’Inter riguardo alle condizioni di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, costretto a lasciare il ritiro della nazionale per un fastidio alla caviglia, non desta particolari preoccupazioni. Il rientro anticipato a Milano è stato deciso in via precauzionale, e la sua presenza nel derby del 23 novembre contro il Milan non sembra a rischio.

Controlli già effettuati

Dumfries si è sottoposto a una risonanza magnetica con lo staff medico Oranje e oggi sarà visitato anche ad Appiano Gentile. L’allarme era scattato dopo l’annuncio del CT Ronald Koeman, che lo aveva escluso dalla gara di qualificazione mondiale contro la Polonia preferendo non correre rischi. Si tratta, secondo quanto riportato, di un semplice “dolorino” gestito con prudenza.

Chivu ritrova il suo titolare

La scelta della federazione olandese è stata accolta con favore dall’Inter e da Cristian Chivu, che potrà contare sul suo esterno destro titolare nella stracittadina. Un’eventuale assenza avrebbe complicato i piani, lasciando come alternative Luis Henrique – ancora poco convincente – o l’adattamento di Carlos Augusto, già provato contro la Lazio. Per fortuna, il problema non si pone: Dumfries sarà regolarmente al suo posto sulla fascia destra.

