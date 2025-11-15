Zazzaroni: «Marotta? Dopo il mio commento sulle sue parole su Mourinho...»

Zazzaroni svela: «Marotta? Dopo il mio commento sulle sue parole su Mourinho mi ha scritto su WhatsApp e mi ha detto questo»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è tornato sul discusso intervento di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, riguardo Cristian Chivu e José Mourinho. Nel suo editoriale ha svelato un retroscena: dopo un post critico pubblicato su Instagram, Marotta lo ha contattato privatamente via WhatsApp per chiarire la propria posizione.

La frase di Marotta e la replica di Zazzaroni

La polemica era nata durante un evento, quando Marotta aveva elogiato la scelta di Chivu, stupendosi della sorpresa altrui per la sua bravura. Aveva sottolineato il coraggio del club nell’andare “controcorrente” mediaticamente, aggiungendo che “qualcuno” evocava Mourinho, “che con tutto il rispetto…”. Proprio quell’inciso sospeso ha spinto Zazzaroni a reagire: il direttore ha chiesto cosa intendesse Marotta con quel “con tutto il rispetto”, ricordando che a invocare lo Special One – autore del Triplete – erano i tifosi nerazzurri delusi dal finale di stagione con Simone Inzaghi, e non un generico “qualcuno”.

La precisazione privata di Marotta

Nel messaggio privato rivelato da Zazzaroni, Marotta ha espresso rammarico per l’interpretazione delle sue parole come una mancanza di rispetto verso Mourinho. Ha assicurato di non averlo mai pensato e ha spiegato che il suo riferimento alla leadership voleva solo evidenziare il coraggio della società nell’affidarsi a un profilo giovane come Chivu, in linea con la strategia del club, senza mettere in discussione i valori del tecnico portoghese.

Zazzaroni difende Mourinho e ricorda Chivu

Accettata la precisazione (“Meglio così”), Zazzaroni ha comunque ribadito la statura di Mourinho, allenatore ancora protagonista e capace di sfidare interi sistemi, come dimostra la sua esperienza in Turchia tra scandali e tensioni. Ha inoltre sottolineato che lo stesso Chivu, oggi stimatissimo, è un “prodotto” dell’era Mou e lo ha sempre riconosciuto. Il direttore ha chiuso citando una massima cara allo Special One: non è necessario sminuire uno per elogiare l’altro.

IL MESSAGGIO DI MAROTTA – «Mi dispiace che pensi che abbia potuto mancare di rispetto a Mourinho! Mai pensato. Parlando di leadership ho detto che bisogna avere il coraggio di decidere. Cercavamo un profilo giovane e abbiamo fatto questa scelta. Semplice: non ho disconosciuto i valori di Mourinho»

