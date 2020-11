Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita contro il Sassuolo

Per la partita del Mapei Stadium contro il Sassuolo, l’Inter dovrà fare a meno di Radja Nainggolan. Il belga infatti, come riportato dal sito ufficiale dei nerazzurri, ha riportato un infortunio muscolare.

«Radja Nainggolan non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter, gara valida per la 9^ giornata della Serie A TIM a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra».