Inter, Inzaghi: «Vittoria sofferta. Su Lukaku e Dzeko...»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro il Verona: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

VITTORIA – «Penso che sia stata una vittoria sofferta. Abbiamo approcciato bene la partita, poi abbiamo preso il gol e fatto poco per demeriti nostri. Poca mobilità e lucidità, il Verona ha fatto un ottimo primo tempo. All’intervallo ci siamo riorganizzati e ci siamo detti che potevamo farcela, il gol di Lautaro e i cambi ci hanno aiutato e dato qualcosina in più. Ai fini della classifica conta poco, avevo detto alla squadra che non sarebbe stato semplice, con il Verona l’anno scorso l’Inter aveva sofferto. Sono molto aggressivi e hanno un ottimo allenatore, siamo stati bravi a soffrire».

INTER – «Difficile dire se siamo più o meno forti, io sono soddisfatto per quello che vedo tutti i giorni. Hakimi non l’ho mai allenato, Lukaku è un giocatore impressionante e ha fatto una scelta diversa. Ci ha spiazzato ma ho la fortuna di avere alle spalle una società che è intervenuta bene e ha preso Dzeko, Dumfries e Correa in 10 giorni. Sapevo che c’erano dei problemi e il primo obiettivo era mettere in salvo il club. Sono orgoglioso di essere a capo di questo gruppo. Ora guardiamo avanti, incomincia la Champions e gustiamoci questa rimonta. Pensiamo già alla ripresa a Genova, qui rimarremo in 5-6 e dovremo cercare di lavorare al meglio».

EMOZIONI – «Fa piacere, sono arrivato da poco e già alla prima amichevole a Parma i tifosi mi hanno adottato nel migliore dei modi. Perdevamo 1-0 e i tifosi non ci hanno mai lasciati soli, dedichiamo la vittoria a loro».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24