Inter, piace Kulusevski: il gioiello dell’Atalanta vale 30 milioni

Inter, i neroazzurri sono interessati al giocatore dell’Atalanta in prestito al Parma. Percassi ha già definito il prezzo del cartellino

L’Atalanta non lo farà partire se non dietro ad un’offerta importante. Il Parma se lo gode e attende. Kulusevski piace e tanto, in Italia come all’estero. Il patron dei bergamaschi però non farà sconti per lui.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti il giocatore non si muoverà per meno di 30 milioni. Proprio la sua valutazione spinge l’Inter a provarci seriamente solo in estate anche se non è detto che un tentativo non possa essere fatto a gennaio.