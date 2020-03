Inter, la moglie di Borja Valero: «Coronavirus? Sta bene»

La moglie di Borja Valero, Rocio Rodriguez, ha parlato delle condizioni del centrocampista dell’Inter in seguito al Coronavirus

La moglie di Borja Valero, Rocio Rodriguez, ha rassicurato sulle condizioni di salute del centrocampista dell’Inter, attualmente in isolamento per l’emergenza Coronavirus: «Borja sta bene, non ha sintomi e ma deve stare sempre in casa per la quarantena. Se gli serve qualcosa, devo uscire io da sola».

«Alcuni dei suoi compagni non hanno moglie a casa e dunque non possono uscire per comprare niente, sono costretti a ordinare tutto online. Possiamo uscire di casa solo per tre motivi: di lavoro, per la salute e per acquistare beni di prima necessità. Se non rispetti queste regole rischi anche il carcere. Il silenzio di Milano è assordante. La sensazione è quella di non vedere mai la fine».