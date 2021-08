Inter, l’Arsenal non intriga Lautaro: ma occhio a una spagnola

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez non sarebbe intrigato dall’ipotesi Arsenal, ma attenzione a una squadra spagnola

Non si placano le voci di mercato che vorrebbero Lautaro Martinez lontano dall’Inter, il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

L’Arsenal non intriga quanto l’Atletico. Il club di Simeone lo cerca da tempo, l’Inter chiede minimo 80 milioni e allora i Colchoneros valutano anche il ritorno di Griezmann in uscita dal Barça. In attesa di capire come si evolverà la situazione l’ad Marotta e il ds Ausilio ieri ad Appiano hanno salutato Lautaro rimandando a dopo la fine del mercato il discorso sul rinnovo, ma ribadendogli la sua centralità nel progetto. Quando il suo agente verrà in Italia (adesso non può farlo per motivi personali) ne capiremo di più, ma in ogni caso l’Inter non si farà “ricattare” sul prezzo dei suoi gioielli, anche se uno di loro chiederà di essere ceduto.