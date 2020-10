Inter, Lautaro Martinez per sfatare il tabù: da Parma al Parma

Lautaro Martinez sarà il terminale offensivo a cui l’Inter oggi deve aggrapparsi, in assenza di Lukaku, per sfatare il tabù Parma

Romelu Lukaku dovrà stare a riposo forzato per via dell’infortunio. Da stabilire se il belga riesca a fare il miracolo e tornare dunque per il Real Madrid. In sua assenza cresce ancora di più l’onere di Lautaro Martinez.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’argentino sarà in attacco probabilmente in coppia coni Perisic contro il Parma (l’Inter non vince con i ducali in casa dall’aprile 2013). Proprio contro il Parma, al Tardini, Lautaro segnò l’ultimo gol da vice-Icardi, nella gara che fu il canto del cigno per Maurito capitano.