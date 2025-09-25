Inter, Lautaro Martinez sarà titolare contro il Cagliari? Il punto - Calcio News 24

Inter, Lautaro Martinez pronto a tornare titolare contro il Cagliari

Dopo la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile, l’Inter si prepara a tornare in campo per la trasferta di sabato 27 settembre contro il Cagliari, in programma all’Unipol Domus. Una sfida importante per la squadra di Simone Inzaghi, che vuole consolidare la propria posizione in classifica e riprendere la corsa dopo la sosta. La grande novità riguarda il ritorno dal primo minuto di Lautaro Martinez, pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco nerazzurro.

Il capitano dell’Inter, rimasto a riposo nelle ultime rotazioni per un leggero affaticamento muscolare, è completamente recuperato e sarà titolare contro i rossoblù. Come riportato da Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport, Lautaro Martinez tornerà a far coppia con Marcus Thuram, andando a ricomporre la celebre “ThuLa”, una delle coppie d’attacco più prolifiche dell’ultima stagione.

«Contro il Cagliari Lautaro partirà dal primo minuto insieme a Thuram, che è anche una delle sue vittime preferite», ha spiegato Barzaghi, sottolineando come l’argentino abbia spesso segnato contro i sardi. La sua presenza dal primo minuto rappresenta una notizia positiva per tutto l’ambiente nerazzurro: Lautaro Martinez è il leader tecnico ed emotivo dell’Inter, e la sua capacità di trascinare la squadra nei momenti chiave è ormai fuori discussione.

La scelta di Inzaghi di rilanciare il suo numero 10 dall’inizio conferma la volontà dell‘Inter di affrontare ogni gara con la massima serietà. La ThuLa, già protagonista di numerosi gol e assist, è pronta a fare la differenza anche in questa stagione, puntando a superare i numeri dello scorso anno.

Oltre all’aspetto tattico, la presenza di Lautaro Martinez rappresenta un riferimento fondamentale nello spogliatoio. Il capitano incarna lo spirito battagliero dell’Inter e la sua grinta si riflette sull’intera squadra. Dopo aver conquistato lo scudetto e diverse finali europee, l’argentino ha ancora fame di vittorie.

L’obiettivo dell’Inter è chiaro: continuare a vincere e restare competitiva su tutti i fronti. Con un Lautaro Martinez in forma e motivato, i tifosi nerazzurri possono guardare con fiducia ai prossimi impegni.