Inter, Lautaro pronto alla firma: 10 anni in nerazzurro

Lautaro Martinez si legherà all’Inter fino al 2028 a 7 milioni a stagione: per l’argentino saranno 10 anni in nerazzurro

Il regalo sotto l’albero in casa Inter arriverà con qualche giorno di ritardo, in tempo per festeggiare l’anno nuovo. Sarà nei giorni intorno a capodanno, come riportato da La Gazzetta dello Sport, che Lautaro Martinez firmerà il rinnovo di contratto con i nerazzurri.

L’argentino, sempre più bandierà del club, firmerà un prolungamento fino al 2028 con un ritocco dell’ingaggio che salirà dagli attuali 6 milioni a 7. Per il Toro saranno quindi dieci anni con la maglia dell’Inter addosso, per lui che è arrivato in Italia nel 2018 e che, nonostante la crescita costante e le lusinghe del mercato, ha deciso di non lasciare Milano.