Inter, Lukaku punge Ibrahimovic: «Inchinatevi al Re di Milano» – FOTO

Romelu Lukaku celebra la vittoria dello Scudetto con la maglia dell’Inter: non manca una frecciatina ad Ibrahimovic – FOTO

L’Inter ha vinto il diciannovesimo Scudetto della sua storia. La cavalcata dell’Inter ha avuto uno dei suoi maggiori protagonisti in Romelu Lukaku, bomber nerazzurro e trascinatore della squadra.

Non è mancato nel giorno dopo la matematica certezza una frecciatina a Ibrahimovic, ricordando lo scontro in Coppa Italia: «Il nostro Dio ha incoronato il Re! Ora inchinatevi. King of Milano». Il belga si toglie un sassolino dalla scarpa.