Inter-Lukaku, l’attaccante al lavoro anche a Natale

Romelu Lukaku vuole farsi trovare pronto per la partita del 4 gennaio contro il Napoli e quindi lavorerà anche in questi due giorni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga è tornato a casa per festeggiare il Natale con la famiglia lavorerà in palestra per non perdere il ritmo e continuare a lavorare sulla condizione. Dopo aver saltato praticamente quasi tutto il girone d’andata, da gennaio vuole essere il trascinatore dell’Inter.