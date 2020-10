Inter, Lukaku: «Possiamo fare di più. Certi errori si pagano»

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach

PRESTAZIONE – «Oggi non è un buon risultato, possiamo fare di più. Dobbiamo essere più forti mentalmente. Dobbiamo continuare a lavorare, questo non è un momento facile per noi ma dobbiamo credere sulle nostre qualità».

FUTURO – «Adesso dobbiamo essere più forti, anche in difesa dove dobbiamo fare meglio. Abbiamo preso due gol su errori nostri però anche in avanti abbiamo sbagliato tantissime occasioni. Dobbiamo essere più forti perché certi errori si pagano».