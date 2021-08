Inter, Lukaku saluta i compagni: presto la partenza per Londra

Terminate le visite mediche Romelu Lukaku ha salutato i compagni dell’Inter ad Appiano e si prepara a volare verso Londra

Romelu Lukaku ha svolto in una clinica di Milano le visite mediche per il Chelsea. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’attaccante belga, che ha già salutato gli ormai ex compagni di squadra ad Appiano Gentile, è pronto a lasciare Milano e l’Inter per raggiungere Londra in giornata, per mettere poi la firma sul nuovo contratto con i Blues.

Lukaku lascerà Milano in giornata con destinazione Londra, dove (salvo clamorose sorprese) firmerà il ricco contratto con i Blues. Il belga volerà a Londra con un aereo privato per recarsi immediatamente nella sede del club di Abramovich.

