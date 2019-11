Inter macchina da trasferta. Conte per il sesto successo

Questa Inter è una macchina da trasferta. Nerazzurri già da record, ora Conte cerca il sesto successo di fila fuori casa

Quella di avere un grande rimo in trasferta è sempre stata una prerogativa di Antonio Conte. Adesso, all’Inter, il tecnico non sta facendo che confermare questa tendenza. Col successo di Brescia sono 5 le vittorie esterne da inizio anno.

Questo dato, sottolinea La Gazzetta dello Sport, eleva i nerazzurri a unica squadra capace di riuscirci in tutti i campionati europei. Ma il tecnico toscano non vuole fermarsi: la sua squadra attesa a Bologna per provare l’en plain.