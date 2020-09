Inter, Males termina le visite mediche: arriva in sinergia col Genoa

Calciomercato Inter: l’attaccante Darian Males ha svolto oggi le visite mediche con i nerazzurri

Colpo in prospettiva per l’Inter. Dal Lucerna, infatti, arriva l’attaccante classe 2001 Darian Males. Il calciatore svizzero ho svolto in mattinata le visite mediche all’Humanitas di Rozzano, prima di recarsi al Coni per l’idoneità sportiva.

Males arriva in sinergia con il Genoa per una cifra di 4 milioni di euro più bonus. L’Inter ora valuterà se tenere l’attaccante in Primavera o dirottarlo al club ligure. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’acquisto.