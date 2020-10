Inter, Marcos Alonso può essere il colpo last minute

Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano a Marcos Alonso in questi ultimi giorni di calciomercato

Con l’arrivo di Matteo Darmian, la ricerca di esterni di fascia non è finita in casa Inter. Antonio Conte ne vorrebbe almeno un altro e i riflettori dei nerazzurri sarebbero puntati su Marcos Alonso, in rotta con il Chelsea dopo una lite con Frank Lampard.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo spagnolo potrebbe essere il colpo last minuti della dirigenza interista. L’Inter, però, potrebbe muoversi solo con un prestito con diritto di riscatto.