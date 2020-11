Barella è uno degli alfieri dell’Inter di Conte. La società nerazzurra pensa al rinnovo con aumento d’ingaggio per il centrocampista

Nicolò Barella è uno dei pilastri dell’Inter di Antonio Conte. Malgrado l’inizio di stagione in salita dei nerazzurri, l’ex centrocampista del Cagliari ha sempre fornito prestazioni all’altezza e mostrato giocate d’alta scuola come ad esempio il colpo di tacco a smarcare Lautaro Martinez per il primo gol dei meneghini contro il Real Madrid.

Le prestazioni di Barella non sono passate inosservate alle big di Premier League, con l’Inter e l’Ad Marotta che pensano a blindare il loro gioiello con il rinnovo di contratto. Stando al portale Todofichajes.com, il classe ’97 potrebbe presto firmare un nuovo accordo per un’altra stagione, fino al giugno 2025. Barella dovrebbe anche avere sostanziale aumento d’ingaggio passando da 2,5 a 4 milioni di euro a stagione.