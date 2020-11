Inter, Marotta: «Dobbiamo trovare continuità»

Beppe Marotta ha parlato prima di Atalanta-Inter

Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato prima della partita contro l’Atalanta.

DIFFICOLTA – «Dobbiamo trovare continuità. Le tante vicissitudine che accadono portano l’allenatore a non essere nelle condizioni ottimali per preparare la squadra. Oggi giochiamo contro una bellissima realtà del nostro calcio e dobbiamo farlo con tantissima voglia di fare bene. Abbiamo anche l’obbligo di proseguire nella qualità delle prestazioni. Questa è una stagione anomala e surreale. C’è anche un fattore psicologico che porta degli scompensi, così come il calendario complesso».