L’Inter scalda il mercato invernale: Tousart, Fabregas e Praet i nomi

Il ds Ausilio è al lavoro per rinforzare la mediana nerazzurra: Tousart, Fabregas e Praet i nomi per gennaio

Il sogno Luka Modric, rimasto tale in estate è destinato a non cambiare il suo status in inverno. Secondo il Corriere dello Sport, per il croato in nerazzurro se ne potrebbe riparlare al massimo da luglio in poi, non certamente a gennaio. E allora, per la sessione (breve) invernale, Ausilio vaglia altri profili. Complicato che torni d’attualità il nome di Leandro Paredes. Sia perché è titolare inamovibile dello Zenit primo in classifica in Russia sia perché è extracomunitario e, se non riuscirà a ottenere un passaporto comunitario in questi mesi, l’Inter ha già esaurito gli slot per tesserare “extra” nel 2018-19 (Lautaro Martinez e Keita).

Salgono le quotazioni di Lucas Tousart del Lione, avversario in estate nell’ICC a Lecce. Il ventunenne francese piace tantissimo e non da adesso: è stato seguito la scorsa stagione e sarà osservato in questi mesi, fermo restando che comprare un giocatore del club di Aulas è complicato vista la bottega cara. Più economico si presenta Cesc Fabregas che a giugno sarà svincolato e potrebbe lasciare il Chelsea in anticipo. Il Milan ha chiesto informazioni, mentre per l’Inter può essere un’idea intrigante e low cost, anche se andrebbe poi coinvinto Sarri a privarsene. Occhi puntato infine sulla soluzione Denis Praet che nella Samp gioca mezzala e all’occorrenza trequartista, ma che Giampaolo non esclude di trasformare in regista, da sempre pallino fisso di Ausilio.