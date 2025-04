Inter Milan, Bordon: «I nerazzurri vorranno rimettersi subito in gioco, i rossoneri hanno di più da perdere»

Inter Milan, le parole dell’ex portiere Ivano Bordon, in vista della semifinale di Coppa Italia di questa sera: ecco come ci arrivano le squadre per lui

Intervistato sulle colonne di Tuttosport, l’ex portiere, Ivano Bordon, ha parlato cosi del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan:

CHE DERBY SARA’– «L’Inter avrà grande voglia di mettersi subito alle spalle il ko di Bologna, mentre il Milan vorrà cercare di salvare la propria stagione. Potrebbe essere l’Inter a iniziare la gara pressando il Milan e cercando subito di comandare il gioco. Però tatticamente deve chiaramente stare attenta alla velocità di Leao, che potrebbe fare male ai nerazzurri. Chi ha più da perdere? Il Milan, sarebbe l’ennesima sconfitta di un’annata da cancellare. Parlo ovviamente in generale e non degli scontri diretti tra le due squadre

TRIPLETE- «L’Inter deve pensare partita dopo partita, non all’ipotetica tripletta, anche perché delle tre competizioni la Coppa Italia è probabilmente il torneo che verrà considerato di meno. Turnover? I cambi dei nerazzurri, in generale, sono all’altezza, visto però quanto successo con Thuram, l’importante è che non si faccia male Lautaro per il finale di stagione

MARTINEZ E SOMMER- «Mi sembra che lo spagnolo abbia delle qualità, quando è stato impegnato ha giocato con tranquillità. Sommer? Mi piace, è un portiere esperto, doveva solo adattarsi al campionato italiano e al gioco con i piedi rispetto ai compagni di squadra dell’Inter. Oggi è una sicurezza anche quando inizia il gioco dal basso