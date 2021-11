Inter Napoli, Bastoni e Dzeko possono recuperare per il big match

Inter, Bastoni e Dzeko possono recuperare per il match contro il Napoli. Le novità su i due giocatori nerazzurri acciaccati

Sono già rientrati a Milano Bastoni e Dzeko, gli altri acciaccati che tengono in apprensione Inzaghi e che oggi ad Appiano svolgeranno un lavoro personalizzato. Loro infatti stanno meglio e si confida in un recupero per domenica.

L’attaccante sta lavorando al pieno recupero e domani, alla ripresa degli allenamenti dopo il riposo concesso al gruppo da Inzaghi, verrà fatto il punto. C’è ottimismo anche per Bastoni, che non è volato a Belfast con l’Italia, a riportarlo è la Gazzetta dello Sport.