Inter, l’euforia di Lautaro per riaccendere la LuLa

Mancano due giorni al big match tra Inter e Napoli, Lautaro è tornato ad allenarsi e si prenota per una maglia da titolare.

Dopo aver vinto il Mondiale gode di un’euforia importante che potrebbe essere la spinta in più di queste settimane. L’argentino potrebbe tornare a far coppia con Lukaku e con le sue giocate riaccendere la coppia Scudetto dei nerazzurri con Conte. A San Siro serve una vittoria per rilanciare le ambizioni Scudetto e frenare quelle del Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.