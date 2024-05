Inter Oaktree, Marco Iaria: «C’è una differenza decisiva rispetto al cambio di proprietà del Milan: ecco quale»

Marco Iaria, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sul cambio di proprietà dell’Inter con Oaktree e la differenza rispetto a quanto successo al Milan

Nel podcast Bisturi il giornalista de La Gazzetta dello Sport Marco Iaria, vicino alle vicende di casa Inter, ha parlato del cambio di proprietà dei nerazzurri con l’arrivo del fondo Oaktree. In particolare, ha fatto un paragone con la situazione che coinvolse la proprietà del Milan nel 2018 con l’arrivo del fondo Elliot. Di seguito le sue parole.

«Il parallelismo Oaktree-Elliott, con una differenza: l’Inter di oggi è messa molto meglio del Milan 2018, il risanamento è già stato avviato tre anni fa. Giorgio Furlani, ricordando quando Elliott rilevò il Milan da Li Yonghong: “La società Milan non era sostenibile come lo è oggi e sì, era vicina al fallimento”. Oaktree si trova davanti un compito differente da quello di Elliott nel 2018. Questo per inquadrare lo scenario Inter».