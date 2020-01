Inter, Olsen: «Eriksen porterà i nerazzurri in cima all’Italia e in Europa»

Inter, l’ex ct della Danimarca, Morten Olsen, traccia il profilo di Christian Eriksen: ecco le sue parole sul centrocampista

Morten Olsen, ex ct della Danimarca, conosce benissimo Christian Eriksen, avendolo fatto esordire in Nazionale. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

OLSEN SU ERIKSEN – «Mi sono bastati 5 minuti per capire che aveva qualcosa di speciale: Christian fisicamente era piccolino ma davanti ai difensori francesi, tutti grossi, aveva fatto vedere la tecnica, ma anche la mentalità giusta, da vero leader. Non so se in giro c’è qualcuno più forte: non amo i paragoni, però il fatto che lo volessero tanti top club conta eccome. Adesso potrà portare l’Inter di nuovo in cima in Italia e in Europa».