L’Inter con una prestazione da Oscar ribalta il Milan e aggancia la Juventus in vetta alla classifica: domenica prova del 9 contro la Lazio

I secondi 45 minuti dell’Inter di Conte nel Derby di Milano potrebbero entrare in nomination per gli Oscar 2021. Nella notte delle assegnazioni delle statuette più ambite da parte di tutto il mondo cinematografico, il parallelismo con il match (o il film) svoltosi a San Siro viene fin troppo facile. Il primo tempo dei nerazzurri potrebbe essere essere catalogato nella sezione horror. La ripresa, invece, in quella dei cult: film che hanno segnato una epoca storica e che per l’Inter potrebbe essere la svolta della stagione (e dello scudetto).

Brozovic, Barella, Lukaku, De Vrij, Vecino. Questi i giocatori meritevoli di Oscar, scegliete voi la categoria. Sicuro ad Antonio Conte spetta la statuetta come miglior regista ma non per il Derby portato a casa; ma per l’intera stagione che sta conducendo con l’Inter. Dopo 23 turni i nerazzurri sono primi, hanno perso una sola volta (contro la Juve) e hanno la miglior difesa insieme alla Lazio. Già, la Lazio. Per uno strano scherzo del calendario il prossimo impegno che attende Lukaku e compagni sarà proprio contro i biancocelesti. All’Olimpico. Una prova del nove per lo scudetto, per rivivere un’altra serata da Oscar.