Inter, pesano i rientri: le cessioni diventano necessarie. Le spese per gli ingaggi sono in continua ascesa, la crisi ha frenato i ricavi

I ricavi mancano, le spese per gli ingaggi crescono. L’Inter – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – deve assolutamente iniziare a cedere calciatori, per diminuire il monte di spesa.

MENO RICAVI – Le spese continuano a crescere, si legge sulla rosea: 29 milioni di euro in più rispetto a giugno con Perisic, Nainggolan, Joao Mario e i nuovi arrivati. Ora le cessioni sono fondamentali.