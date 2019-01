Inter, ripresa degli allenamenti alla Pinetina: grande assente Mauro Icardi

Il capitano dell’Inter Mauro Icardi è stato costretto a saltare la ripresa degli allenamenti a causa di un volo cancellato.

Dopo la sosta natalizia, l’Inter di Luciano Spalletti ha ripreso il lavoro alla Pinetina in vista della gara di Coppa Italia contro il Benevento. Ma nonostante il giorno in più concesso dal tecnico di Certaldo, ci sono stati due grandi assenti stamani: Lautaro Martinez e Mauro Icardi. Il Toro è arrivato solo nel pomeriggio, svolgendo lavoro individuale ad Appiano Gentile. E il capitano? Il numero nove nerazzurro è stato costretto a saltare la ripresa a causa di un volo cancellato dalla sua Argentina. Un imprevisto spiacevole, con tutti gli addetti e lo staff avvisati per tempo in modo da non scatenare eventuali rumors. Si sa, in periodo di calciomercato…