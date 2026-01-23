Inter Pisa, la partita di Stefan de Vrij: dentro alla prestazione del difensore olandese

Inter Pisa, l’approfondimento su De Vrij che ha vissuto da protagonista la sfida valida per la 22^ giornata di Serie A 2025/26

Inter Pisa è la partita che apre la 22^ giornata di Serie A 2025/26. Ecco l’approfondimento su Stefan de Vrij.

PRIMO TEMPO

Al 3° minuto lo si apprezza subito per un’aggressione alta su Meister andata a buon fine. Da centrale difensivo spesso è lui l’uomo più indietro di tutti a dettare i tempi della prima circolazione, ma non mancano scivolamenti sul centro-destra. Al 5′ incursione palla al piede che alza il baricentro della squadra con successo. Al 14′ lo si vede attivo in due cross pericolosi: una volta respinge, nel secondo mette in corner. Al 16′ De Vrij va al tiro, deviato in corner: fondamentale il lavoro di preparazione di Esposito, il segnale è chiaro, l’Inter va all’assalto dopo la rete a sorpresa di Moreo. Al 20′ grande intervento di spalla su Meister che prova a puntarlo. Poco dopo, per la prima volta, è l’attaccante del Pisa a superarlo e ad avviare un’azione interessante, alla quale rimedia Bisseck. Anche in seguito Meister riesce a vincere un corpo a corpo nella sua metà campo. Al 29′ De Vrij viene nuovamente fatto fuori dall’avversario e a palla lontana lo butta giù, Meister rimane a terra e costringe l’arbitro a fermare il gioco: dopo un buon inizio l’olandese sta faticando non poco. Al 33′ De Vrij ferma bene Moreo, che si dispera considerando il suo spunto pericoloso. Al 45′ De Vrij molto deciso ad andare sulla destra a chiudere una ripartenza del Pisa, la prima uscita dopo il 2-2. Su un corner va a murare una conclusione al volo di Durosinmi, subentrato a Meister che si è infortunato.

SECONDO TEMPO

I nerazzurri iniziano alti per chiudere la gara, De Vrij spesso scambia palla con Zielinski. Al 57′ legge bene un movimento di Durosinmi e lo va a chiudere con autorevolezza. Al 59′ corpo a corpo con Durosinmi, il pisano resta a terra ma l’arbitro non fischia nulla. Brivido a un quarto d’ora dal termine quando su un corner Canestrelli salta più in alto di De Vrij, palla sopra la traversa di poco. Su un calcio d’angolo dalla parte opposta si impadronisce del pallone in mischia e gira verso la porta, Scuffet blocca. All’85’ perfetto un colpo di testa in anticipo su un cross dal limite di Leris. Nella ripresa, complessivamente, De Vrij ha dovuto lavorare molto di meno. Statisticamente da segnalare i 3 tackles vinti su altrettanti fatti.

