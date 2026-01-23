Inter-Pisa streaming gratis? Dove vederla in diretta tv live

Tra le partite di oggi del calcio europeo, ce n’è anche una di Serie A. Stiamo parlando di Inter-Pisa, anticipo del venerdì sera, con inizio alle ore 20:45 presso lo storico impianto di San Siro. Una sfida che mette di fronte la prima in classifica contro l’ultima (posizione che i toscani condividono con il Verona).

I nerazzurri arrivano dalla sconfitta contro l’Arsenal in Champions: l‘incubo playoff è concreto, ma c’è ancora una partita da giocare. In campionato invece le cose vanno a gonfie vele: primo posto e +3 sul Milan e +6 sul Milan, ma non si può mollare. I toscani invece hanno raccolto un punto contro l’Atalanta e provano a fare un miracolo in ottica salvezza.

Nelle prossime righe andiamo a scoprire nel dettaglio dove vedere Inter-Pisa in streaming.

Inter-Pisa in streaming: tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Inter e Pisa. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Inter-Pisa: le probabili formazioni

La sfida in Germania contro il Borussia Dortmund è troppo rilevante per correre rischi inutili, e per questo Chivu opta per una rotazione mirata, senza stravolgimenti ma con scelte ponderate. Davanti a Sommer il trio arretrato dovrebbe essere composto da Bisseck, De Vrij – pronto a concedere un turno di pausa ad Akanji – e Carlos Augusto, in leggero vantaggio nel ballottaggio con Bastoni.

Sulle fasce laterali non sono previste variazioni: Luis Henrique e Dimarco partiranno dall’inizio. In mezzo al campo il tecnico si affida a Barella, Sucic e Mkhitaryan, che appare favorito su Zielinski per una maglia da titolare. Davanti, l’idea principale è schierare Lautaro insieme a Pio Esposito, anche se resta aperta l’alternativa Bonny.

Allo schieramento nerazzurro con il consueto 3-5-2 risponderà il Pisa con un 3-4-2-1. In porta spazio a Scuffet, protetto dal terzetto Canestrelli–Caracciolo–Calabresi.

A centrocampo, da destra a sinistra, sono candidati a partire titolari Tourè – profilo seguito da tempo da Marotta e Ausilio come possibile soluzione temporanea dopo l’infortunio di Dumfries – Aebischer, uno tra Marin e Akinsanmiro, e Angori. Sulla trequarti, Tramoni e Moreo avranno il compito di innescare Meister, riferimento avanzato del reparto offensivo.